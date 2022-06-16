القبض على شخصين لاحتيالهما على مناديب التوصيل في عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-عسير قبضت شرطة منطقة عسير علـى مواطنيـن لاحتيالهما على مناديب أحـد تطبيقات التوصيل بإجـراء عمليـات شـراء بضائـع وطلـب إيصالهـا، وتسلمها وتزويدهـم بإيصالات تحويـل مـزورة، وإعادة البضائع لمنافذ البيع واسترجاع مبالغها. وجـرى إيقافهمـا واتخاذ الإجـراءات النظاميـة بحقهمـا، وإحالتهمـا إلـى النيابـة العامـة. أخبار قد تهمك

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