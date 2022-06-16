شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: تطوير «الأربعاء الشعبي» بالأحساء يعزز خطط تنظيم الأسواق الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن مشروع تطوير سوق الأربعاء الشعبي بالأحساء، يأتي تعزيزًا للخطط الإستراتيجية لإعادة استثمار الأسواق الشعبية «الأسبوعية» وتنظيمها، مع الحفاظ على الهوية الشعبية والتراثية والتناسق العمراني، تحقيقاً لأهداف برنامج جودة الحياة في ظل الدعم اللامحدود من لدن قيادتنا الرشيدة «حفظها الله».

تدشين السوق

جاء ذلك خلال تدشين سموه أمس سوق الأربعاء الشعبي بوسط مدينة المبرز في محافظة الأحساء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

قيمة شعبية

وأوضح أمين الأحساء م.عصام الملا أن مشروع تطوير سوق الأربعاء الشعبي الذي يقع على مساحة إجمالية تقدر بـ 45 ألف متر مربع، يُعزز مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة أوجه التشوه البصري، ويُمثل قيمة شعبية واجتماعية تمتد لأكثر من 50 عامًا.

فعاليات ومناسبات

وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء الممرات المظللة وساحة للفعاليات والمناسبات والنوافير التفاعلية ومظلات للباعة وغطاء نباتي، إضافة إلى تخصيص مضمار للمشاة بمحاذاة السوق ومواقع لعربات بيع الأطعمة «فود ترك» ومواقع للأسر المنتجة وتهيئة موقع السوق لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

أسواق شعبية

وأضاف أن الأمانة تنفذ حاليًا مشروع تطوير موقع «سوق الأحد الشعبي» بمحاذاة جبل القارة بمساحة 36000 متر مربع، بنسبة إنجاز تجاوزت 70%، وتسعى الأمانة مستقبلاً إلى تطوير الأسواق الشعبية «الأسبوعية» لأهميتها في المجتمع الأحسائي، وفي مقدمتها سوق الخميس في مدينة الهفوف، والجمعة في بلدة الطرف، والإثنين في مدينة الجفر، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة وضع الباعة المُتنقلين في الحاضرة.

تهيئة المواقع

وبين أن تطوير هذه الأسواق يستهدف تهيئة المواقع عمرانيًا، وزيادة مساحة المناطق الخضراء، واستخدام المواد المحلية والنباتات الملائمة للمواقع، ودعم المنتوجات المحلية بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، ودعم الجانب السياحي والترفيهي في الأسواق، وزيادة فرص العمل لعدد من شرائح المجتمع، إضافةً إلى تحفيز الاستثمار في الأسواق، وتحقيق مبدأ الاستدامة، وتوفير بيئة ملائمة للمتسوقين والزائرين.

يقع على مساحة إجمالية تقدر بـ 45 ألف متر مربع

يمثل قيمة شعبية واجتماعية تمتد لأكثر من 50 عاما

إنشاء الممرات المظللة وساحة للفعاليات والمناسبات

تخصيص مضمار للمشاة ومواقع لعربات الـ«فود ترك»

تهيئة موقع السوق لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة