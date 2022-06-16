شكرا لقرائتكم خبر عن إظهار رقمي الدعوى والطلب بـ «معين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طوَّر ديوان المظالم خدمات منصة «معين الرقمية» التابعة له، بإتاحتها للمستفيد الاطلاع على رقم الدعوى ورقم الطلب المرتبط بها، بهدف الاطلاع عليها واستعراض محتواها في كل من قائمة طلباتي وخدمة قضاياي وخدمة الاستعلام التفصيلي عن قضية.

وتتمثل خطوات الدخول إلى الخدمة عبر منصة معين الرقمية إما من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور، أو عبر النفاذ الوطني وإدخال رمز التحقق ومن ثم اختيار الخدمات القضائية، وسيتم إظهار رقم الدعوى والطلب في كل من خدمة طلباتي وقضاياي والاستعلام التفصيلي عن قضية.

ويهدف ديوان المظالم بمثل هذا التطوير إلى رفع جودة وكفاءة الأداء، وتوفير وقت المستفيد بالاستغناء عن زيارة المحكمة أو الاتصال على الرقم الموحد، في سبيل تحسين تجربة المستفيد بتقديم خدمات رقمية متكاملة.