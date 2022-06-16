شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستثمر دورها الريادي في تطوير القطاع اللوجستي محليا وعالميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جنَّدت المملكة العربية السعودية طاقاتها في سبيل تطوير القطاع اللوجستي محليًّا وعالميًّا بما يرفع من مستوى الخدمات التي أسهمت في استقرار الاقتصادين المحلي والعالمي مستثمرة في ذلك الموقع الإستراتيجي ودورها الريادي في التجارة العالمية ومكانتها السياسية والدينية والثقافية والسياحية.

ولامست رؤية المملكة 2030 تطلعات العالم عبر استثمار الموقع الإستراتيجي للمملكة؛ كونها ملتقى لأهم طرق التجارة العالمية، ومن هذا المنطلق عظَّمت المملكة من مسؤولياتها عبر زيادة تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا ورفع مستوى المكاسب الاقتصادية وأولت المملكة اهتمامًا بالغًا بالقطاع اللوجستي، حيث انطلقت من ركائزها ومقوّماتها الرئيسية، وما تتمتع به من موقع جغرافي مميز وإستراتيجي يربط الشرق بالغرب، ونقطة الالتقاء للقارات الثلاث فكان أحد أهم الخيارات توحيد جهود الخدمات اللوجستية، ورفع مستوى التشغيل، ورسم إستراتيجيات عمل لتحقيق أهم مستهدفات الرؤية والذي يحقق دعمًا لكل القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية، ولما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى تجاه احتياجاتنا اليومية وتعاملاتنا التجارية وقدرتنا التنافسية لا سيما أن اقتصادات العالم تعتمد اعتمادًا كليًّا على الخدمات اللوجستية.

وبما أن القطاع اللوجستي يُعد أحد أهم القطاعات الرئيسية فقد ضخت المملكة استثمارات كبيرة لإنشاء الموانئ والسكك الحديدية والطرقات والمطارات لتعزيز دور الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص محليًّا ودوليًّا وربط المملكة بالمحيط الإقليمي لتحقيق المكاسب الاقتصادية، إلى جانب حكومة الأعمال وتنظيمها عبر آليات حديثة متوافقة مع المواصفات والتطلعات العالمية والمحلية.