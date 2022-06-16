شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التعاون بين المملكة وفنلندا في «حقوق الإنسان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد في مكتبه أمس، مع وفد من البرلمان الفنلندي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفنلندية - السعودية بالبرلمان النائب حسين الطائي، بحضور نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفنلندية - السعودية النائبة بيا كاوما، وسفير جمهورية فنلندا لدى المملكة انتي روتووفوري، في إطار زيارة الوفد إلى المملكة، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون الثنائي البنّاء بين المملكة وفنلندا في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها وتنميتها.

وأبرز د. العواد خلال اللقاء جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، منوها بالتطورات التي تشهدها المملكة في شتى المجالات والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية 2030.