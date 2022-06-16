شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الملك خالد يؤكد أهمية تفعيل التعليم الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت أمس أعمال النسخة العشرين من اجتماع أمانة لجنة مسؤولي التعليم الإلكتروني بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يقام في المدينة الجامعية بالقرعاء لمدة يومين، بحضور رئيس جامعة الملك خالد د. فالح السلمي.

وأكد أهمية تفعيل التعليم الإلكتروني وانعكاساته على المخرجات التعليمية وتطورها، متطلعا إلى أن تخرج هذه النسخة بتوصيات تسهم في تطوير التعليم الإلكتروني وتمكينه بما يخدم متطلبات العصر وجودة المخرجات.