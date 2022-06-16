شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ينقل تحيات القيادة لرئيس السنغال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، أمس، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة السنغالية داكار. ونقل سموه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما لحكومة وشعب السنغال الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار والنماء، فيما حمله ماكي سال، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف الجوانب، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير د. سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد النفيعي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.