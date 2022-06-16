شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القرعة الإلكترونية لـ «حجاج الداخل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الحج والعمرة، أمس، عن تسجيل 297,444 طلبًا ضمن القرعة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بإقامة نظامية داخل المملكة لموسم الحج للعام الجاري 1443هـ، منها 62 % لفئة الذكور، و38 % للإناث.

وأوضحت أن إجمالي أعداد الطلبات المكتملة تجاوزت 217 ألف طلب عبر تطبيق «اعتمرنا» والبوابة الإلكترونية لحجاج الداخل، وأرسلت رسالة نصية للمؤهلين، أمس؛ لإتمام السداد خلال مدة 48 ساعة بوسائل الدفع المعتمدة.

وشكلت فئة الشباب من 31 - 40 سنة أعلى نسبة من إجمالي الطلبات بواقع 38 %، بعدها الفئة العمرية من 21 - 30 سنة بمعدل 23 %، ثم الفئة العمرية ما بين 41 - 50 سنة بنسبة 21 %، ونسبة 12% للفئة العمرية من 51 سنة إلى ما دون 65 سنة، وكانت الفئة الأقل لمن لم تتجاوز أعمارهم 20 سنة.

وأشار نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح مشاط، إلى أن النظام الإلكتروني يحدد في عملية الاختيار عدة شروط، أبرزها: ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 عاماً ميلادياً، واكتمال التحصين بحسب الحالة في تطبيق «توكلنا».

ولفت إلى أن أعداد الطلبات المستبعدة شكلت نسبة ضئيلة جداً من إجمالي الطلبات، وتركزت أسباب الاستبعاد في عدم استيفاء المسجلين للشروط، أو عدم تطابق المعلومات مع حالة مقدم الطلب، وعدم استيفاء أحد الأفراد ضمن الطلب الواحد لأحد الشروط، موضحًا أنه أُتِيح تعديل الطلبات وأُضِيفت الخدمات خلال مدة التسجيل التي امتدت لعشرة أيام.