شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة إلكترونية لتوزيع «أراضي المنح» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أمانة محافظة حفر الباطن ممثلة بإدارة المنح، استقبال المواطنين ممَّن صدرت لهم «منح أراضي» بأوامر سامية لتحديث بياناتهم، بدءا من أمس الأربعاء، ولمدة عشرة أيام، تمهيدا لتوزيع تلك الأراضي عليهم عن طريق القرعة الإلكترونية.

ودعت أمانة محافظة حفر الباطن في وقت سابق وعبر جميع النشرات، من لديه أي أمر سامٍ لمنحه ملكية، إلى ضرورة أن يأتي لمبنى الأمانة لتحديث بياناته وهويته خلال مدة أقصاها عشرة أيام، من تاريخ 16-11-1443هـ.