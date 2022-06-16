شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ حفر الباطن، أهمية المبادرة للتبرع بالدم، لما لذلك من فوائد صحية واجتماعية، إضافة إلى نيل الأجر والثواب، من خلال زيادة مخزون بنوك الدم بالمحافظة، وحفظ الأرواح، والأثر الإيجابي الذي يعود به على المتبرع، والفوائد الجمة التي يجنيها المجتمع من هذا العمل الإنساني النبيل.

ودشن محافظ حفر الباطن، أمس، حملة التبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم تحت شعار «بادرة تضامن.. شارك في الجهد وأنقذ الأرواح»، التي تنظمها مديرية الشؤون الصحية، وذلك في مقر المحافظة، وتقدم المتبرعين من منسوبي المحافظة لدعم بنك الدم وتعزيز ثقافة التبرع وزيادة عدد المتبرعين داخل بنوك الدم بالمحافظة، بالإضافة إلى زيادة الوعي حول أهمية التبرع.