شكرا لقرائتكم خبر عن 500 مشروع طلابي بمعرض «Codex22» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عرضت طالبات كلية التصاميم بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ضمن فعاليات معرضها السنوي «Codex22»،

500 مشروع وعمل من أقسام الكلية الثلاثة، إضافة إلى مشاريع الطالبات الحائزات على جوائز محلية وعالمية.

ويحتوي المعرض على 4 أقسام، قسم لعرض مشاريع الخريجات، وقسم لعرض مشاريع أعمال الطالبات من مختلف السنوات الدراسية، وقسم يشتمل على أصحاب المشاريع من خريجات الكلية، أما القسم الرابع فيحتوي على مشاريع الطالبات الحاصلات على جوائز محلية وعالمية.

وأكدت عميدة كلية التصاميم د. مي شكري، أن إقامة مثل هذه المعارض هي فرصة للطالبات لعرض أعمالهن في المعرض، وتحفيز استقطابهن من سوق العمل، خاصةً الخريجات منهن. وأوضحت أنه في هذا العام حرصوا على ألا يكون المعرض معرضا لعرض المشاريع وحسب؛ بل صاحبه العديد من الفعاليات المتنوعة كورش العمل التعليمية والمهارية، والحوارات والأحاديث، التي تثري كل المهتمين في مجالات التصميم والفنون، كما تم التواصل مع بعض خريجات الكلية اللاتي أصبحن مالكات لمشاريع تجارية، ليشاركن في المعرض حتى يستفدن حديثات التخرج من تجاربهن.

ولفتت المحاضرة في قسم التصميم الصناعي بكلية التصاميم رئيس لجنة المعارض م. نوران قطان، إلى تمييز بعض المشاريع، ومن ضمنها مشروع فيلمي تم عرضه في مهرجان الأفلام السعودي بدورته الثامنة وهو أحد مخرجات قسم المطبوعات والوسائط المتعددة، كما حصدت 3 طالبات من الكلية المراكز الثلاثة الأولى عن فئة اختراع لطلبة الجامعات عبر الإنترنت في الأولمبياد الكوري للشباب (كيو) 2021، الذي تنظمه الجمعية العالمية للمخترعات ورائدات الأعمال، وقد شارك بهذا الأولمبياد أكثر من 500 طالب وطالبة من 30 جامعة عالمية من 17 دولة حول العالم، والمشاريع الفائزة هي من مخرجات استوديو التصميم الصناعي الخامس والسادس، للسنة الثالثة.