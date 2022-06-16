شكرا لقرائتكم خبر عن كفاءات طبية متخصصة وبيئة آمنة يوفرها مركز الغسيل الكلوي بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعد مركز الغسيل الكلوي بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، واحدا من أكبر وأفضل المراكز على مستوى المنطقة، حيث يوفر خدمات صحية وفقا للمعايير العالمية في الغسيل الكلوي، وذلك للحالات الحرجة والطارئة والمزمنة، ويعمل به كفاءات طبية على مستوى عالٍ من الخبرة والتأهيل من استشاريين وفريق تمريضي وأخصائيين اجتماعيين، بالإضافة إلى أنه يضم 22 غرفة غسيل كلوي مجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة. ويتمتع كل مريض بغرفة خاصة منفردة وممرضة لضمان الخصوصية، واتخاذ كافة الاحترازات لمنع انتشار العدوى.

ويتميز المركز بوجود استشاريين على مدار الساعة، ويتيح أعلى مستوى من الراحة والأمان للمريض أثناء تلقيه العلاج، من خلال بيئة صحية متكاملة وإجراءات تعقيم صارمة، وطاقم طبي من أمهر الاستشاريين، وممن لديهم خبرة كبيرة في تشخيص الالتهابات الكلوية الحادة والمزمنة وعلاجها، وغسيل الكلى، ومتابعة مرضى الفشل الكلوي وحصوات الكلى يعاونهم كادر فني محترف وممرضون مدربون على أكمل وجه في مجال الغسيل الكلوي. لقد تم تخصيص غرف عزل للمرضى المصابين بكوفيد 19، مجهزة بأعلى معايير السلامة و3 غرف مؤمن بها أجهزة غسيل كلوي للأطفال، بجانب غرفتين لمرضى الالتهاب الكبدي الوبائي B - c، كما أن الأدوات المستخدمة خلال جلسات الغسيل تستخدم لمرة واحدة فقط ثم يتم التخلص منها، وذلك حرصا على عدم انتقال العدوى. كما تم تأمين المركز بأحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية الدقيقة، وفلاتر خاصة بالغسيل الدموي ذات كفاءة عالية، من كبريات الشركات السويدية، إضافة إلى المراقبة الدقيقة لجميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى حدوث تلوث بكتيري، أو فيروسي أو كيماوي، إذ إنها تعمل على مدار 24 ساعة يوميا لاستقبال الحالات الطارئة.

وتحتوي كل غرفة على سرير منفصل بجانب جهاز الغسيل الكلوي، ونظام صوتي ومرئي متطور يتيح للمرضى مشاهدة عدة قنوات تلفزيونية متنوعة، وخدمات إنترنت مجاني وإطلالة مميزة للغرف. كما تشمل الخدمات التي يقدمها المركز للمرضى، تقييم وضع المريض السريري من قبل طبيب الكلى بجانب توفير الأدوية الأساسية التي يحتاجها المريض، قبل وأثناء وبعد جلسات الغسيل وإيصالها إلى الغرفة من قبل الصيدلي، أيضا فإن تقارير المريض الطبية تصل إلى الغرفة عند طلبها من جانب المريض، بالإضافة إلى إتاحة كرسي مريح للمرافق، بحيث يمكنه من الاسترخاء لحين انتهاء جلسة المريض، مع تقديم وجبتي فطور وغداء أثناء الجلسة التي تستغرق ما يقارب الخمس ساعات، وتخصيص موقف خاص لمريض الغسيل الكلوي.

وبعد الانتهاء من دورة الغسيل الكلوي، يتم تقديم المشورة الصحية والتعليمات الخاصة، عبر فريق التمريض وأخصائيي التغذية، ومتابعة المرضى من قبل أخصائيي التغذية بشكل دوري، مع إمكانية إجراء الفحوصات اللازمة في وحدة الغسيل، دون الحاجة إلى إرسال المريض إلى قسم آخر، وتزويد المرضى بالمعلومات اللازمة حول نظامهم الغذائي ودعمهم اجتماعيا.