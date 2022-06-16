شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف: المبادرات الصحية تعزز التحول نحو استدامة تقديم الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن المبادرات الصحية تعد من أسمى صور التكافل الاجتماعي، وتعزز التحول نحو الاستدامة في تقديم الخدمات، لا سيما الخدمات الصحية، التي تشهد طلبا متزايدا في مختلف المجالات.

منظومة العمل

وثمن سموه، خلال مباركته توقيع اتفاقيات الشراكة المجتمعية بين تجمع الأحساء الصحي وعدد من رجال الأعمال لتطوير منظومة العمل الصحي بتجمع الأحساء الصحي، مبادرات القطاع الخاص، متمنيا أن تسهم هذه الاتفاقات في تلبية احتياج المجتمع من الخدمات الصحية، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، ووزير الشئون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

تطوير المراكز

وتم توقيع أربع اتفاقيات بين تجمع الأحساء الصحي وعدد من رجال الأعمال الداعمين لإنشاء وتطوير عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية.

مشاريع ومبادراتمن ناحيته، نوه رئيس مجلس إدارة تجمع الأحساء الصحي د. أحمد الشعيبي بالدعم السخي الذي يحظى به القطاع الصحي من لدن القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مقدما وافر الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز على اهتمامهما بكافة المشاريع التنموية والمبادرات الصحية التي تعود على المواطنين والمقيمين بالنفع.

متابعة ودعموقدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء على متابعته ودعمه لجميع الخطوات التطويرية التي تشهدها الخدمات الصحية في الأحساء، مثنيا على ما قدمه رجال الأعمال من دعم للتكامل مع الجهود الصحية لتقديم أرقى الخدمات لكافة المواطنين والمقيمين.

الاتفاقيات الموقعةيذكر أن الاتفاقيات الأربع التي رعاها أمير المنطقة الشرقية ووقعها تجمع الأحساء الصحي جاءت مع مؤسسة عبدالمنعم بن راشد الراشد الإنسانية لإنشاء مركز نورة بنت محمد الموسى الصحي، ومركز سارة بنت عبدالرحمن الراشد الصحي، ومع عبدالرحمن بن عبدالله العفالق لإنشاء مركز عبدالرحمن بن عبدالله العفالق الصحي، ومع الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الجعفري لإنشاء مركز الجعفري الصحي.