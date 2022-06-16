شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تطبيق «المطوف» لتسهيل التفويج للمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُطلق الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف بإشراف وزارة الحج والعمرة من خلال مشروع «التطويف المركزي» خلال موسم حج هذا العام 1443هـ تطبيق «المطوف» لتسهيل وسرعة طلب خدمة التفويج للمسجد الحرام لأداء طواف القدوم للحجاج من قبل شركات مطوفي الحجاج.

وأكد المشرف العام على المشروع د. عثمان بن بكر قزاز أن هذا التطبيق يأتي كتجربة تقنية جديدة ضمن مشروع التطويف المركزي لأتمتة إجراءات طلب التفويج داعمًا لرؤية المملكة 2030 في مجال التحول الرقمي، مبينًا أن المشروع بدأ بتقديم خدماته لموسم حج هذا العام 1443هـ لحجاج شركات مطوفي حجاج الدول العربية، ومطوفي حجاج أفريقيا غير العربية، ومطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، ومطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا.

وأبان أن خدمات المشروع التي تُنفّذ للسنة الرابعة تتولى من خلال مراكز التطويف التي أنشئت حول المسجد الحرام، وعلى الطرق المؤدية إليه، العناية بشؤون تفويج الحجاج لطواف القدوم، وذلك لمنع التكدس في المسجد الحرام، وكذلك تعيين عدد من المطوفين لمرافقة مجموعات الحجاج وتطويفهم وتوعيتهم وإرشادهم قبل التوجه للمسجد الحرام، وذلك بالتأكد من ارتداء جميع الحجاج الأساور التي تحمل معلومات الحاج ومحل إقامته ومكتب الخدمة الميدانية التابع لها.