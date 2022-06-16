شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 مراقب على الأنشطة الصحية والتجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت أمانة العاصمة المقدسة 137 عنصرًا للرقابة الصحية و247 لرقابة الأسواق التجارية و17 مراقبة للأنشطة النسائية، بالإضافة إلى حوالي 650 عنصرا للمراقبة الغذائية والتشوه البصري ومراقبة المرافق البلدية والأراضي البيضاء وغيرها من الخدمات.

وأكملت أمانة العاصمة المقدسة تهيئة البلديات الفرعية بمكة المكرمة وتجهيزها بجميع احتياجاتها من العمالة والمعدات والآليات والفرق الميدانية، وذلك في جميع المجالات التي تتعلق بالنظافة وصحة البيئة ومتابعة الأسواق التجارية والمحلات الغذائية.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات م. عبدالله الزايدي، أن 13 بلدية في مكة المكرمة، بالإضافة إلى 3 بلديات مرتبطة بجميع إداراتها ومنسوبيها في جاهزية تامة. مبينًا أنه بدأت فترة التكثيف في تنفيذ الخطة منذ يوم 1443/11/12هـ وتستمر لشهرين، في حين ستبدأ فترة الذروة بالنسبة لأعمال الأمانة منذ يوم 20 /11 وحتى 1443/12/20هـ، التي سيتم عمل البلديات خلالها على مدار الأربع والعشرين ساعة بنظام الورديات، كما تتضمن الخطة التنسيق مع الإدارات العامة بالأمانة، كلاً فيما يخصه بشأن تكثيف الأعمال المختلفة وتنفيذ الخدمات.

وتصدر البلديات الفرعية خلال موسم الحج رخص المباسط الموسمية ومتابعة أعمال الإحداثيات والتعديات ومتابعة مقاولي المشاريع لإنهاء كافة الأعمال قبل دخول الموسم، وكذلك مراقبة وتطبيق اللوائح والاشتراطات البلدية للمنشآت والمباسط الغذائية والتجارية والوقوف على البلاغات والرقابة على الأنشطة النسائية، ورصد ومتابعة وملاحظة الظواهر السلبية، والتنسيق مع غرف العمليات وتقديم خدمات الرخص التجارية ومتابعة تطبيق البروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة بالإضافة إلى المشاركة مع القطاعات الحكومية في اللجان الميدانية المشتركة، إلى غير ذلك من الأعمال المتعددة.

وتشارك بلديات المنطقة المركزية في أعمال عدد من اللجان الميدانية المشكَّلة لمتابعة الباعة الجائلين والقضاء على الظواهر السلبية والأعمال الأخرى.