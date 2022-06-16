محمد بن مسعود - الدمام - السعودية تعلن عثورها على نقش اثري يعود لزمن الخلفاء الراشدين (صور)
كشفت هيئة التراث السعودية عثورها عن نقش أثري إسلامي مرتبط بثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان، رضي الله عنه يعود لما قبل 1419 عاما، ما يجعله ثالث أقدم نقش إسلامي يتم العثور عليه.
وتم العثور على النقش الأثري في منطقة قصر عليا الأثرية التابعة لمنطقة مكة المكرمة غربي المملكة، والمدرجة على قائمة سجل الآثار الوطني، وفق تغريدة لهيئة التراث على حسابها بموقع “تويتر”.
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وقالت الهيئة إنها أجرت “فحصا توثيقيا للنقش يكشف عن غموض سطره الأول، الذي أسفر عن اسم العلم “زهير” الذي كتب وقام بتدوين النص”.
وجاءت قراءة النص كما يلي: “أنا زهير آمنت بالله وكتبت زمن أُمّر بن عفان سنة أربع وعشرين (هجريا)”.
وترجع أهمية النقش كونه يوثق حدث تولي الخليفة عثمان بن عفان خلافة المسلمين، وهو ثالث أقدم وثيقة صخرية مؤرخة للنقوش الإسلامية.
وترجع أهمية النقش كونه يوثق حدث تولي الخليفة عثمان بن عفان خلافة المسلمين، وهو ثالث أقدم وثيقة صخرية مؤرخة للنقوش الإسلامية.
“نقش زهير في رابغ”.. ثالث أقدم النقوش التي تؤرخ للفترة الإسلامية المبكرة، وشاهد منقول لحقبة تاريخيّة فائقة الأهمية. #هيئة_التراث pic.twitter.com/SHwVJvLce2— هيئة التراث (@MOCHeritage)
"نقش زهير في رابغ".. ثالث أقدم النقوش التي تؤرخ للفترة الإسلامية المبكرة، وشاهد منقول لحقبة تاريخيّة فائقة الأهمية. #هيئة_التراث pic.twitter.com/SHwVJvLce2— هيئة التراث (@MOCHeritage) June 10, 2022
#هيئة_التراث تقدم قراءة جديدة لنقش إسلامي يعود إلى عام 24 هجرياً؛ يوثّق أحد أهم الأحداث في التاريخ الإسلامي المبكر ويشير إلى ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه. pic.twitter.com/OewFweuj6C— هيئة التراث (@MOCHeritage)
#هيئة_التراث تقدم قراءة جديدة لنقش إسلامي يعود إلى عام 24 هجرياً؛ يوثّق أحد أهم الأحداث في التاريخ الإسلامي المبكر ويشير إلى ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه. pic.twitter.com/OewFweuj6C— هيئة التراث (@MOCHeritage) June 10, 2022
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