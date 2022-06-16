اخبار الرياضه السعوديه صلاح لاعب بدرجة دبلوماسي

محمد بن مسعود - الدمام - كشف موقع «القاهرة 24» أن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، تقدم بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن تكريم نجم منتخب «الفراعنة» ونادي ليفربول محمد صلاح، بطريقة خاصة، ومنح صلاح جواز سفر دبلوماسي وحصانة دبلوماسية، تكريماً لمشواره الرياضي المميز، والإنجازات الفريدة التي حصدها بالدوري الإنجليزي، ما جعله واحداً من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم حالياً.احتفال خاص

واحتفل «صلاح»، بعيد ميلاده الـ30 أمس الأربعاء، وسط مسيرة حافلة من التألق في الملاعب الأوروبية، إذ ولد صلاح، يوم 15 يونيو عام 1992، في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

وبدأ «مو» مسيرته، مع نادي المقاولون العرب في مصر، قبل أن ينطلق إلى أولى محطاته الأوروبية عن طريق نادي بازل السويسري، ثم تشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما في الدوري الإيطالي، وأخيراً ليفربول في عام 2017، ويبلغ عدد أهداف صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول 118 هدفاً في 180 مباراة، كما صنع لزملائه في الفريق 48 هدفاً، فيما سجل بقميص تشيلسي هدفين فقط وصنع مثلهما، خلال موسمه الأول مع البلوز 2013-14، ويتواجد محمد صلاح في المركز الـ20 في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ بالتساوي مع نجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد، أما حول مسيرة صلاح مع منتخب بلاده فبدأت منذ 11 عاماً، وتحديداً في سبتمبر 2011 وشارك محمد صلاح مع «الفراعنة» في 81 مباراة، سجل خلالها 45 هدفاً وصنع 25 وخاض صلاح 22 مباراة ودية بقميص منتخب مصر، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7.مسيرته الرياضية

وذكر التقرير الذي بثه موقع (RT) عبر موقعه الإلكتروني، أن صلاح توج خلال مسيرته الحافلة بجوائز وألقاب عدة، لم يسبق للاعب مصري تحقيقها، بدأها بجائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا والممنوحة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 2012، ثم أتبعها بجائزة الفتى الذهبي من الاتحاد العربي لكرة القدم في العام نفسه. وفي 2013، حصد صلاح إبان لعبه رفقة بازل السويسري على جائزة أفضل لاعب بالدوري في موسم 2013-2014، وبعد انتقاله إلى روما الإيطالي في موسم 2015-2016، حصد جائزة أفضل لاعب بالفريق خلال الموسم، ثم جائزة «غلوب سوكر» كأفضل لاعب عربي في العالم.

وبعد انتهاء مغامرته مع نادي روما، شد صلاح الترحال على أحد أعرق أندية إنجلترا وهو ليفربول، وتوج رفقة الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

كما حصد صلاح جائزة أفضل لاعب أفريقي في العامين 2017 و2018، وحصل على الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي في 2018 و2019 و2022.

جوائز وألقاب «صلاح»:

جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا

جائزة الفتى الذهبي من الاتحاد العربي

جائزة أفضل لاعب بالدوري السويسري

جائزة لاعب الموسم مع روما الإيطالي

جائزة أفضل لاعب عربي في العالم

توج مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا

توج بالدوري الإنجليزي

توج بكأس الرابطة الإنجليزية

توج بكأس الاتحاد الإنجليزي

جائزة أفضل لاعب أفريقي

هداف في الدوري الإنجليزي 3 مواسم.