اخبار الرياضه السعوديه نورسعيد يحقق ذهبية آسيا أوقانيسيا

وأشاد محمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، بالعمل الكبير الذي يقدمه أعضاء المجلس والزملاء في إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال والجهازان الإداري والفني للمنتخبات السعودية؛ التي أثبتت قدرة لعبة رفع الأثقال السعودية على أن تكون أحد روافد الذهب والميداليات الملونة والتميز في البطولات الخارجية، كما أن العمل التكاملي هو أساس نجاح أي منظومة وأي إنجازات تحقق للوطن، مترجمين دعم حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد؛ ممثلاً بدعم وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية للرياضة عموما ولرفع الأثقال خصوصا.
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