اخبار الرياضه السعوديه نورسعيد يحقق ذهبية آسيا أوقانيسيا

محمد بن مسعود - الدمام - حقق الرباع السعودي عدنان عبدالله نورسعيد ذهبية بطولة آسيا أوقانيسيا لرفع الأثقال لذوي الإعاقة الحركية لمنافسات فئة وزن ٤٩، وتحقيق المركز الأول للمجموع العام للبطولة بمجموع 368 كجم لفئة الناشئين والمقامة حالياً بمدينة بيونجتايك بكوريا الجنوبية، وسط منافسة شرسة من الرباعين في البطولة التي شهدت مشاركة أكثر من 230 رباعاً يمثلون 33 دولة.

وأشاد محمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، بالعمل الكبير الذي يقدمه أعضاء المجلس والزملاء في إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال والجهازان الإداري والفني للمنتخبات السعودية؛ التي أثبتت قدرة لعبة رفع الأثقال السعودية على أن تكون أحد روافد الذهب والميداليات الملونة والتميز في البطولات الخارجية، كما أن العمل التكاملي هو أساس نجاح أي منظومة وأي إنجازات تحقق للوطن، مترجمين دعم حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد؛ ممثلاً بدعم وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية للرياضة عموما ولرفع الأثقال خصوصا.