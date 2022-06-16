اخبار الرياضه السعوديه آل خليفة: تأهل 6 منتخبات آسيوية دليل تفوق القارة

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، منتخب أستراليا بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بعدما تغلب على منتخب بيرو بفارق ركلات الترجيح خلال مباراة الملحق العالمي من التصفيات التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن سعادته بتأهل 6 منتخبات آسيوية إلى نهائيات كأس العالم في أكبر تمثيل للقارة الآسيوية في الحدث العالمي، وقال: «نجح المنتخب الأسترالي في الحصول على المقعد السادس للمنتخبات الآسيوية في كأس العالم، وهو الأمر الذي يدعو للفخر والاعتزاز لأبناء القارة الآسيوية كافة، بالنظر إلى تأهل أكبر عدد من المنتخبات الآسيوية دفعةً واحدة إلى كأس العالم، ونحن نرى في هذا المنجز دليلاً واضحاً على التطور المتنامي لكرة القدم الآسيوية، وتأكيداً لقدرة المنتخبات الآسيوية على تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص للتميز وإثبات الذات».

وأبدى الشيخ سلمان ثقته بالأبعاد الإيجابية لتأهل 6 منتخبات آسيوية إلى نهائيات كأس العالم على مستقبل الكرة الآسيوية من خلال بث روح الحماس والإرادة لدى سائر المنتخبات بحثاً عن الوصول إلى المونديال، معرباً عن أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخبات الآسيوية الـ6 في تمثيل القارة خير تمثيل في الاستحقاق العالمي المقبل.