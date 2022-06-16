اخبار الرياضه السعوديه كاريلو يعود للهلال بخيبة

محمد بن مسعود - الدمام - واصل لاعبو الفريق الهلالي تدريباتهم الاعتيادية استعداداً لاستئناف منافسات الموسم، وتركزت تدريبات الفريق في مجملها على النواحي الفنية وعمل الجهاز الفني على تطبيق اللاعبين بعض الجمل الخاصة بالتمرير المتقن، وتغيير اللعب، قبل أن يطبق تمارين على كيفية الاستفادة من الهجمات المرتدة، وتنفيذها بالشكل السليم، واختتم المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب، في حين واصل الثنائي «سلمان الفرج وجانغ هيون» برنامجيهما التأهيليين.

من جانب آخر، انضم اللاعب البيروفي أندريه كاريلو إلى تدريبات الفريق بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في اللقاء التأهيلي لمونديال 2022 أمام أستراليا الذي خسره بركلات الترجيح. على صعيدٍ آخر، يواجه الهلال نظيره الشباب غدا (الجمعة) في مباراة ودية تجمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد في إطار الاستعداد لما تبقى من منافسات الموسم.

واصل مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن سعد بن نافل جلب الرعاة للنادي، حيث وقعت مع شركة راعية جديدة لتكون الراعي الحصري في قطاع القهوة، وهذا يعتبر ‏عملا كبيرا لرئيس النادي الذي أتم الراعي «16» للنادي حتى الآن. هذا وأكد ابن نافل أن زيادة مداخيل النادي أهم أهداف شركة الهلال الاستثمارية، متمنياً أن تعود هذه الرعاية بالنفع على الطرفين.