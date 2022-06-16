السعوديه عصام البهكلي

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى عصام حسن أحمد البهكلي، بعد معاناة مع المرض، وصلي عليه عصر أمس (الأربعاء) في المسجد الحرام ودفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة. والفقيد والد الحسن وشقيق الدكتور رياض والبروفيسور علي وابن خالة حسن بهكلي.

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