1.7 مليون سائق الأعلى في المهن المنزلية - #عاجل

استحوذ 3.258.368 عاملًا أجنبيًا على 9 مهن منزلية في الربع الرابع من العام الماضي، وبلغ عدد العاملين من الذكور 2.446.355 عاملًا، وعدد الإناث غير السعوديات 812.013 عاملة منزلية، وبلغ إجمالي مهنة السائقين 1.741.343، منهم 1.741.197 سائقًا من الذكور، و146 سائقة من الإناث.

وتصدر العاملون الذكور 6 مهن منزلية أبرزها مهنة السائق، وتصدرت العاملات الإناث 3 مهن منزلية، وتمثلت المهن المنزلية التي يمارسها غير السعوديين في 9 مهن، ممثلة في: مدراء المنازل والتي بلغت 2.480 عاملًا وعاملة، منهم 1399 من الذكور، و1081 من الإناث، وبلغ إجمالي مهنة الخدم وعمال تنظيف المنازل 1.425.282 عاملًا، منهم 624.120 من الذكور، و801.162 عاملة من الإناث، وبلغ إجمالي الطباخين ومقدمي الطعام 54.224 عاملًا، منهم 51.199 عاملًا من الذكور، و3.025 من الإناث، وبلغ إجمالي حراس المنازل والعمائر والاستراحات 25.042 عاملًا، منهم 25.030 عاملًا من الذكور، و12 عاملة من الإناث، وبلغ إجمالي مزارعي المنازل 2.218 عاملًا، منهم 2.317 عاملًا من الذكور، وعاملة وحيدة من الإناث، وبلغ إجمالي خياطي المنازل 1.291 عاملًا، منهم 579 عاملًا من الذكور، و712 عاملة من الإناث، وبلغ إجمالي الممرضين والصحيين في المنازل 1.923 عاملًا، منهم 589 من الذكور، و1334 عاملة من الإناث، وبلغ إجمالي المدرسين الخصوصيين والمربيات في المنازل 4.565 عاملا، منهم 25 عاملًا من الذكور، و4.540 عاملة من الإناث. وكشفت إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إجمالي التأشيرات الصادرة العام الماضي بلغت 802.074 ألف تأشيرة استقدام، وسجلت دخول 6.693 عاملة، وخروج 6.477 عاملة خلال عام 2021، وبلغت عدد الزيارات المنفذة 5.937 زيارة، منها 1340 للمكاتب، و38 زيارة لشركات، ورصد 1575 مخالفات أبرزها قيام المرخص له بتقديم الخدمات العمالية للغير، وعدم التزام المرخص له باستلام العمالة، وعدم التزام المرخص له بتوثيق العلاقة التعاقدية، وعدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل، أو عدم تحديث بيانات المنشأة.