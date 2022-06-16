4 جنسيات تتصدر وصول الحجاج - #عاجل

استحوذت 4 جنسيات على النسبة الأعلى على مستوى القدوم في المدينة المنورة، واحتلت إندونيسيا الصدارة بواقع 29092 حاجاً، ثم الهند بواقع 21912 حاجاً، تليها الباكستان بواقع 15607 حجاج، وأخيراً ماليزيا بواقع 5491 حاجاً.

وعلى صعيد المتابعة والجولات الميدانية، كشف قطاع الادلاء، بأن فرق الطوارئ والسلامة سجلت 164 جولة، إضافة إلى 58 متابعة ميدانية، و807 متابعات إدارية، و 25 جولة على الإسكان الميداني، فيما أكدت وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، أن متوسط زمن إنهاء رحلة حج خارج الصالات لهذا العام 29 دقيقة مقارنة بحج عام 1440هـ، والذي بلغ 36 دقيقة، كما بلغ متوسط زمن إنهاء إجراءات رحلة حج داخل وخارج الصالات 102 دقيقة مقارنة بحج عام 1440، والذي بلغ 127 دقيقة، فيما بلغ متوسط إجراءات إنهاء رحلة حج مبادرة «طريق مكة» 55 دقيقة مقارنة بحج عام 1440 والذي بلغ 60 دقيقة.

إلى ذلك كشفت إحصائية لقطاع الأدلاء بالمدينة المنورة، أن إجمالي الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة منذ بداية موسم الحج الجاري بلغ 92764 حاجاً، وصل منهم عن طريق المطار 88301 حاجاً، فيما وصل عن طريق محطة حجاج الهجرة 4463 حاجاً.

وسجل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وصول 50 رحلة حج عبر مبادرة «طريق مكة»، وذلك منذ بداية الموسم، وبلغ عدد الحجاج الذين استفادوا من المبادرة 17.615 حاجاً، وتصدرت إندونيسيا المرتبة الأولى من حيث الحجاج، حيث بلغ عدد الحجاج القادمين عبر المبادرة 8425 حاجاً عبر 21 رحلة، تليها باكستان بواقع 4576 حاجاً قدموا عبر 14 رحلة، ثم ماليزيا بواقع 3363 حاجاً، قدموا عبر 12 رحلة، وبنغلاديش بواقع 1251 بواقع 3 رحلات. وكانت مبادرة طريق مكة انطلقت منذ وقت مبكر للعام الـ 4 على التوالي، ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والتي تعد أحد برامج رؤية السعودية 2030، في 5 دول، هي باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنغلاديش، والتي تهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.