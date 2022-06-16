عاجل.. إغلاق طريق الملك عبدالعزيز كاملًا ابتداءً من هذا الموعد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
أعلنت إدارة مرور محافظة جدة، بالتعاون مع أمانة المحافظة؛ اليوم الأربعاء، أنه سيتم إغلاق طريق الملك عبدالعزيز كاملًا مع مسارات الخدمة قرب شارع البترجي.
وأوضح المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن القرار سيدخل حيز التنفيذـ ابتداءً من الساعة 11 من مساء يوم الخميس الموافق 2022/06/16 م وحتى الساعة 3 من ظهر يوم الجمعة الموافق 2022/06/17 م.
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