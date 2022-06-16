محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أجاب طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري، عل سؤال هل كبسولات القهوة البلاستيكية مضرة على البشر؟. وقال الشهري إن دراسة أجريت على الكبسولات في المختبرات فقط، ووجدت أن المادة البلاستيكية حال تعرضها للحرارة العالية فإنها تنتج مواد استروجينية. وتابع: “أوصت الدراسة أننا بحاجة إلى بحوث أكثر على البشر لمعرفة هل كبسولات القهوة البلاستيكية مضرة أم لا، وهذا هو التقرير العلمي”.

كانت هذه تفاصيل خبر هل كبسولات القهوة البلاستيكية مضرة؟.. الشهري يُجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.