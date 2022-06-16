مونديال 2022: المجموعات الثماني

محمد بن مسعود - الدمام - فيما يأتي المجموعات الثماني في كأس العالم 2022 في كرة القدم المقررة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر، بعد ضمان كوستاريكا البطاقة الـ32 الأخيرة الثلاثاء: – المجموعة الأولى: قطر، الإكوادور، السنغال وهولندا – المجموعة الثانية: إنكلترا، إيران، الولايات المتحدة وويلز – المجموعة الثالثة: الارجنتين، السعودية، المكسيك وبولندا – المجموعة الرابعة: فرنسا، أستراليا، الدنمارك وتونس – المجموعة الخامسة: إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا واليابان – المجموعة السادسة: بلجيكا، كندا، المغرب وكرواتيا – المجموعة السابعة:البرازيل، صربيا، سويسرا والكاميرون – المجموعة الثامنة: البرتغال، غانا، الأوروغواي وكوريا الجنوبية * يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي.

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