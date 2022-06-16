رئيس FIFA يهنئ الدول الـ32 المشاركة في مونديال 2022

محمد بن مسعود - الدمام - توجّه رئيس FIFA جياني إنفانتينو بالتهنئة لكافة الدول الـ32 التي تأهلت إلى كأس العالم FIFA 2022.

تواجد الرئيس في الدوحة هذا الأسبوع لحضور مباراتي الملحقين القاريين وإتمام التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

وقد اكتملت قائمة المنتخبات المتأهلة يوم الثلاثاء بعد فوز كوستاريكا على نيوزيلندا في ملعب الريان. وقبلها بأربع وعشرين ساعة، تغلبت أستراليا على البيرو بنتيجة ركلات الترجيح بين جنبات نفس الملعب.

وقال رئيس FIFA: «أصبحنا نعرف المنتخبات الـ32 التي تأهلت إلى كأس العالم FIFA 2022. تهانينا لكم، وبطبيعة الحال، أهلاً وسهلاً بجماهير تلك الدول، والمشجعين من كافة أرجاء العالم الذين سيأتون إلى الدوحة بعد عدة أشهر في نوفمبر وديسمبر لهذا العام للاحتفال بكرة القدم، ولكي نعيش سويا الحدث الأكبر على وجه الأرض والنسخة الأفضل من كأس العالم على الإطلاق».

ستنطلق كأس العالم FIFA 2022 يوم 21 نوفمبر بإقامة أربع مباريات. سيلتقي منتخبا السنغال وهولندا في المباراة الافتتاحية للبطولة بينما يلعب في نفس اليوم كل من إنجلترا مع إيران ويلتقي قطر مع الإكوادور بينما يختم لقاء الولايات المتحدة وويلز مواجهات اليوم الأول.

وستقام المباراة رقم 64 والنهائية على استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر.