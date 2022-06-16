مدرب نيوزيلندا ينتقد التحكيم في مباراة الملحق الفاصل أمام كوستاريكا

محمد بن مسعود - الدمام - برلين – (د ب أ):

انتقد داني هاي المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا لكرة القدم التحكيم وقال إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خذلهم في المباراة التي خسرها المنتخب النيوزيلندي أمام كوستاريكا في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2022.

وفشل منتخب نيوزيلندا في التأهل للمونديال بعد خسارته في مباراة الملحق الفاصل التي أقيمت بالدوحة أمام كوستاريكا، بالهدف الذي سجله جويل كامبل في الدقيقة الثالثة.

وبعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد «فار» ألغى الحكم هدفا للمنتخب النيوزيلندي سجله كريس وود، بجانب عدم احتساب ركلة جزاء، كما تم طرد كوستا بارباروزيز في الدقيقة 69 بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد «فار».

وأعرب هاي عن أسفه لقرار «فيفا» بتعيين الحكم الإماراتي محمد عبد الله لإدارة المباراة كما أعرب عن أسفه لأداء الحكم في المباراة الحاسمة.

وقال هاي للصحفيين عقب المباراة: «لقد خذلونا من خلال تكليف شخص لم يقم بإدارة مباريات في مثل هذا المستوى».

وأضاف:«عندما شاهدنا الإعلان ثم نظرنا لما حصل عليه منتخبا أستراليا وبيرو في اليوم السابق، مع وجود طاقم تحكيمي جيد ولديه جودة (بقيادة السلوفيني سلافكو فينتشيتش)، أعتقد أن الفيفا ارتكب خطأ في مثل هذه المباراة المهمة».

وأضاف هاي: «لكي أكون صريحًا. أعتقد أن بعض الحالات التحكيمية كانت فظيعة للغاية».

وأضاف:«الهدف الذي ألغى كان بسبب لاعبين يتقاتلان للحصول على الكرة. الخطأ كان من الممكن أن يذهب لمات جاربيت وأن يبدأ هجمة للفريق. وبكل وضوح تدخل (فار) وعكس القرار».

واتفق المدافع النيوزيلندي المخضرم وينستون ريد، الذي لعب من قبل لويستهام وبرينتفورد، مع مدربه.

وقال ريد لشبكة «سكاي» التليفزيونية: «كنت أتمنى أن يمنح (فيفا) مباراة مثل هذه لشخص ما لديه خبرة أكبر. ولكن هذا هو الحال».

وأضاف: «لسوء الحظ، كانت هناك بعض القرارات التي لم تسر في مصلحتنا. ولكن هذا جزء من كرة القدم، وهذا ما حدث اليوم. إنه أمر مخيب للآمال».