عبدالقادر والدوسري يشاركان في إدارة بطولة غرب آسيا للسيدات لكرة الصالات

محمد بن مسعود - الدمام - تشارك الكوادر البحرينية لكرة قدم الصالات في إدارة منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للسيدات لكرة الصالات، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة 16 وحتى 24 يونيو الجاري.

ويشارك عضو لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم ومكتشف ومقيم الحكام الآسيوي لكرة الصالات عبدالرحمن عبدالقادر بصفته مقيمًا لحكام البطولة، كما يشارك الحكم الدولي لكرة الصالات عبدالرحمن الدوسري في تحكيم المباريات، وذلك بترشيح من الاتحاد البحريني لكرة القدم.

وعبدالرحمن عبدالقادر معتمد كمقيم ومكتشف حكام آسيوي لكرة الصالات منذ العام (2017). ويعد الحكم الدولي لكرة الصالات عبدالرحمن الدوسري من الوجوه التحكيمية الشابة على مستوى كرة الصالات، وهو حاصل على الشارة الدولية في العام (2018)، ويتواجد في هذا العام (2022) ضمن نخبة حكام آسيا لكرة الصالات.

وتُعد مشاركة كوادر التحكيم البحرينية في البطولة تواصلا للثقة الكبيرة التي تتمتع بها الصافرة البحرينية على جميع الأصعدة، من خلال تواجد مختلف كوادرها في تحكيم مختلف البطولات والدورات وعلى جميع المستويات.