اتحاد السلة يقيم ورشة للحكام المستجدين في يوليو

محمد بن مسعود - الدمام - يقيم الاتحاد البحريني لكرة السلة دورة للحكام المستجدين والتي تقام ضمن البرامج الموضوعة من قبل الاتحاد لإبراز الكوادر التحكيمية من الجنسين كي يكونوا جزءًا من عملية النجاح في مسابقات كرة السلة.

وقال رئيس لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة السلة محمد ناصر النعيمي إن دورة الحكام المستجدين تهدف إلى المساهمة في تأسيس كوادر تحكيمية واعدة يستفاد منها في المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل رؤية الاتحاد التطويرية التي يسعى إلى تحقيقها مجلس إدارة الاتحاد بتوجيه ومساندة رئيس مجلس الإدارة القبطان وليد العلوي، مضيفًا بأن لجنة الحكام وضعت برنامجا متكاملاً للمشاركين من أجل الخروج بالاستفادة التامة، وإن الدورة تهدف إلى انتقاء مجموعة من الحكام المستجدين التي تتوفر فيهم الكفاءة البدنية والفنية.

وقال النعيمي إن الدورة ستقام من 16 ولغاية 19 يوليو القادم خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة إلى السابعة، والتسجيل مفتوح حتى يوم 30 يونيو الحالي من أجل حصر المشاركين وتجهيز الجدول الخاص بالدورة، مؤكدًا أن لجنة الحكم وضعت عدة شروط للالتحاق بالدورة وهي أن يكون المشارك بحريني الجنسية وعمره ما بين 18 و24 عامًا، وأن يكون ملمًا باللغتين العربية والانجليزية ويجتاز اختبار اللياقة البدنية ويفضل أن يكون لاعبًا أو لديه إلمامًا بكرة السلة. والتسجيل للدورة يكون عبر الرابط التالي:

‏https:/‏/‏forms.gle/‏YNEaxxMdXREHNjtx7.