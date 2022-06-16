فريد يسجل أعلى محاولة.. وفلاح يواصل صدارة بطولة ملك الصولجانات للبولينغ

محمد بن مسعود - الدمام - سجل اللاعب أحمد فريد أعلى محاولة في منافسات يوم أمس الأول لبطولة ملك الصولجانات للبولينغ المقامة حاليًا على صالة أرض المرح، وذلك عندما تمكن من تسجيل 759 نقطة أسهمت في صعوده إلى المركز الثاني بالترتيب العام برصيد 2236، وخلف المتصدر البطل الآسيوي ولاعب المنتخب الوطني يوسف فلاح الذي حافظ على رصيده 2237، فيما تقدم زميله في المنتخب عبدالله عبدالكريم للمركز الثالث برصيد 2207.

وتأتي البطولة بتنظيم من مريم مدارا صاحبة محال 300 بروشوب للوازم لعبة البولينغ، وبرعاية بنك الخليج الدولي وشركة ناس المؤسسة وجيبك

وتراجع للمركز الرابع اللاعب السعودي عبدالرحمن الخليوي برصيد 2188، وخلفه الكويتي أصيل الرومي في المركز الخامس برصيد 2178، ثم الفليبيني ايمرسون في المركز السادس برصيد 2132، وتلاه المخضرم مهدي أسد في المركز السابع برصيد 2130، فيما جاء السعودي زياد الخليوي في المركز الثامن برصيد 2114، وصعد مواطنه محمد بن سلطان للمركز التاسع برصيد 2080، والفليبيني JM في المركز العاشر برصيد 2075.

وفي منافسات السيدات جاءت الفليبينيه Jenice في المركز الأول برصيد 1853، ثم الكويتية روان في المركز الثاني برصيد 1752، وتلتها ايمان عادل في المركز الثالث برصيد 1681، ثم السعوديتان رغد ونهله في المركزين الرابع والخامس برصيد 1644 و1622 على التوالي.

أما في منافسات الكبار فيتصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان الترتيب العام برصيد 1964 ثم الامريكي Dante في المركز الثاني برصيد 1950، وتلاه ناصر السليطي في المركز الثالث برصيد 1895.