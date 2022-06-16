النجمة والقادسية يتأهلان لنهائي دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة للسيدات

محمد بن مسعود - الدمام - تقام يوم السبت المقبل الموافق 18 يونيو 2022 المباراة النهائية لدوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة للسيدات للموسم الرياضي 2022-2023 على صالة الشيخ عيسى بن راشد للكرة الطائرة والتي سيلتقي خلالها فريق مركز تمكين شباب القادسية ونادي النجمة الساعة 7:30 مساءً فيما ستقام مباراة المركزين الثالث والرابع بين توبلي والأهلي الساعة 6:00 مساءً على نفس الصالة.

وكان القادسية تأهل إلى النهائي بعدما فاز على توبلي 2/‏0 (25-20، 25-7) بينما بلغ النجمة النهائي بعدما تغلب على الأهلي 2/‏0 كذلك (25-23، 25-21).

وأقيم دوري عيسى بن راشد للسيدات هذا الموسم بمشاركة خمس فرق وهي كلّ من: الأهلي، النجمة، نادي مدينة عيسى، نادي توبلي، مركز تمكين شباب القادسية بتنظيم من اللجنة النسائية التي يترأسها أ. علي السيد.

يذكر أن فريق البحرين (أ) هو حامل لقب النسخة الأولى لدوري عيسى بن راشد للسيدات بعدما فاز على فريق البحرين (ب) في النهائي 2/‏1، بينما حقق فريق مركز تمكين شباب القادسية المركز الثالث بعد تغلبه على البسيتين بشوطين نظيفين.