شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في لندن تنبه.. «الإعفاء الإلكتروني» لا يضمن دخول بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة أن الإعفاء الالكتروني (E-visa waiver)، وإن تمت الموافقة عليه لا يضمن دخول المملكة المتحدة لمن تم رفض منحهم التأشيرة في وقت سابق، أو من كانت لهم سوابق جنائية أدت إلى مغادرتهم أراضي المملكة المتحدة بطلب من السلطات فيها، ‏أو لمن تجاوزت مدة بقائهم الفترة المسموح لهم فيها خلال زيارتهم السابقة لبريطانيا.

وتنصح السفارة بشدّة من ينطبق عليهم ذلك بتقديم طلب الحصول على التأشيرة البريطانية العادية لتفادي أية معوقات عند وصولهم.، كما أن هاتف شؤون السعوديين في حالات الطوارئ لا سمح الله هو: (٠٠٤٤٧٧٩٩٥١٩٤٩٥).

وقد أعلنت مسبقًا سفارة المملكة في لندن أن السلطات البريطانية قررت إعفاء مواطني المملكة السعودية من إجراءات التأشيرة والاكتفاء بالحصول على إعفاء إلكتروني لدخول الأراضي البريطانية ابتداءً من تاريخ ١ يونيو ٢٠٢٢م .

وأشارت السفارة في تغريدة لها، أن القرار يمثل خطوة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات تحقيقا لرغبة البلدين الصديقين في تحقيق المزيد من التعاون.