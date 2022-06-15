تدريب 50 متطوعا على إدارة الحشود بخيبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفاد 50 متطوعا ومتطوعة من الدورة التي نظمها «مكتب داعم» بمحافظة خيبر بالشراكة مع الكلية التطبيقية التابعة لجامعة طيبة بالمحافظة تحت عنوان «إدارة الحشود»، لتفعيل دور المتطوعين باستراحة حجاج البر بالمحافظة في خدمة ضيوف الرحمن.

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