«الأمان الأسري» يحذر من إهمال تطعيمات الأطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برنامج الأمان الأسرى حذر من إهمال التطعيمات الأساسية للطفل، مؤكدا أن تلك التطعيمات تحمي الطفل من الإصابة بأمراض معدية بالغة الخطورة، وأن منع إعطائه إياها يعد إهمالا في المحافظة على سلامته، وأشار إلى أن تطعيم الطفل حسب الجدول من عمر يوم وحتى 24 شهرا تحميه من الأمراض، وخاصة أن 6 ملايين طفل في العالم يموتون لأسباب يمكن منعها، وأن هناك 5 ملايين وفاة للأطفال دون سن الخامسة.

وبحسب البرنامج فإن الكشف المبكر يسهم في تقديم التدخلات الصحية اللازمة في وقت مبكر، وكذلك الكشف المبكر عن الإعاقة السمعية وأمراض القلب، بالإضافة إلى الفحوصات المخبرية الاستقلابية الوراثية.

وهناك 3 مراحل لزيارات متابعة الطفل الرئيسة، وهي : عند الولادة، ويتم فيها الفحص السريري والإجراءات الأساسية، وزيارتان أثناء فترة النفاس عند الأسبوع الأول من الولادة والرابع، و10 زيارات محددة من سن شهرين وحتى بلوغه سن 5 أعوام.

والتطعيمات عبارة عن إعطاء الطفل مواد تحتوي على شكل مخفف من الميكروب المسبب للمرض المراد التحصين ضده؛ وذلك عن طريق الحقن أو بالفم مما يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة لمقاومة المرض المعني، بحيث عندما يتعرض الجسم مرة أخرى لنفس الميكروب تقوم هذه الأجسام المضادة بالتصدي له ومحاربته، ومن ثم حماية الطفل من المرض ومضاعفاته.

تحديات تواجه صحة الأطفال







الأمراض المعدية



أمراض الجهاز التنفسي المزمنة



حالات الصحة العقلية



الأنظمة الغذائية غير الصحية



تأخر النمو والإعاقات



أساليب الحياة غير الفعالة



أمراض القلب والسكري



المواد المضرة بالبيئة وتلوث الهواء



ويعد إهمالا جسيما:





عدم استخراج شهادة ميلاد



الحرمان من التطعيمات اللازمة



التقصير في تربيته



التسبب في انقطاعه عن التعليم



أهداف التطعيمات الأساسية