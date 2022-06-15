شكرا لقرائتكم خبر بدء القبول لماجستير اللغة والاتصال بجامعة المؤسس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ويمتد البرنامج على مدار عامين أكاديميين، حيث صمم ليتلاءم مع ظروف الموظفين العاملين بالقطاعات المختلفة، بتخصيص الدراسة المنتظمة بعطلة نهاية الأسبوع وفق ثلاثة فصول دراسية، وفصل رابع للمشروع البحثي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت جامعة الملك عبدالعزيز القبول في البرنامج الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية للماجستير في اللغة والاتصال للعام الدراسي المقبل 1444هـ.ويمتد البرنامج على مدار عامين أكاديميين، حيث صمم ليتلاءم مع ظروف الموظفين العاملين بالقطاعات المختلفة، بتخصيص الدراسة المنتظمة بعطلة نهاية الأسبوع وفق ثلاثة فصول دراسية، وفصل رابع للمشروع البحثي.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء القبول لماجستير اللغة والاتصال بجامعة المؤسس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.