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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء 34 بحثا لتطوير الرقابة على الغذاء والدواء ضمن 125 بحثا شاركت بها في «اليوم البحثي الثاني 2022»، منها 70 بحثا في مسار سلامة الأغذية و21 في مسار أبحاث السلوكيات الصحية للمجتمع، سعيا لإثراء الساحة العلمية بالبحوث المحكمة، والمساهمة في عملية تنمية الحركة البحثية، حيث سيجري ترشيح 10 أبحاث مشاركة.

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