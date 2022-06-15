شكرا لقرائتكم خبر التنمر الالكتروني.. يبدأ بالشتائم وينتهي بالاحتيال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ بالتهديد والشتائم وينتهي غالبا بالاحتيال؛ إنه التنمر الالكتروني، ورغم أنه ظاهرة عالمية إلا أن التأثير الأكبر يقع على الصغار خاصة في المدارس، وأن المؤشرات تؤكد أن المعرضين للتنمر ينخفض مستواهم التحصيلي.

ومما يؤكد ذلك تلك الإحصاءات التي أوردتها وزارة التعليم بأن نسبة الأطفال الذين تعرضوا للتنمر وأبلغوا ذويهم غالبا بلغت 47 % بين 6 إلى 10 سنوات، و 56 % بين 11 إلى 13 سنة، و 59 % بين 14 إلى 18 سنة، لذلك فإن أطفال المدارس الذين تعرضوا للتنمر عبر الإنترنت أكثر عرضة للاحتيال بتسعة أضعاف عن غيرهم.

والتنمر هو تعمد إيذاء الآخرين لفظيا بطريقة متكررة وعدائية عبر الإنترنت، عادة عبر شبكة الألعاب الالكترونية أو

قنوات التواصل الاجتماعي.

وفي وقت تحولت فيه مساحة اللعب من الفناء إلى شاشة الألعاب الرقمية، ظهرت فرص ومخاطر جديدة تواجه أبناءنا كل يوم، فكن واعيا بآفة التنمر وتعلم كيف تحمي نفسك وأسرتك في الفضاء الرقمي.

وتعد الشتائم المسيئة ونشر إشاعات كاذبة والصور اللاأخلاقية من أكثر أنواع التنمر شيوعا.

وتصل عقوبة التنمر في المدارس السعودية إلى حسم 10 درجات من سلوك الطالب، ومنعه من متابعة الدراسة مدة أسبوع كامل، ثم إحالته إلى وحدة الخدمات الإرشادية للتعامل معه وتحسين سلوكه.

أكثر أنواع التنمر شيوعا

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مظاهر التنمر الالكتروني







رسائل تهديد الكترونية مجهولة المصدر



انتهاك خصوصية الآخرين



تصوير الآخرين من غير علمهم



نشر معلومات أو إشاعات عن الطرف الآخر



نشر صور معدلة بشكل مسيء



محتوى غير لائق يشير للشخص المتنمر عليه



النبذ والاستبعاد الالكتروني



مؤشرات تعرض الطلبة للتنمر





اضطراب النوم



التأخر أو عدم الرغبة في المدرسة



الكسل والإرهاق



انخفاض المستوى التحصيلي



القلق والخوف



الشعور بالعزلة والانطواء



شتائم مسيئة - نشر إشاعات كاذبة - تلقي صور لا أخلاقية - السؤال المستمر - عن معلومات شخصية - التهديدات الجسدية

كيف نتعامل مع حالات التنمر في المدرسة؟





تدريب منسوبي المدارس على طرق الكشف والتدخل المبكر لحالات التنمر الالكتروني



توعية منسوبي المدرسة وأولياء الأمور بالتنمر الالكتروني ومظاهره وأسبابه وأساليب التعامل معه



ملاحظة السلوكيات غير المناسبة والتعامل معها وفق الإجراءات الإدارية المتبعة



حث الطلاب وأولياء الأمور على سرعة التبليغ عند التعرض لحالات التنمر الالكتروني



تطبيق قواعد السلوك على الطلبة المخالفين عند الحاجة



عقوبة التنمر في المدارس





إ حالة مخالفة الطالب إلى لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة لدراساتها مباشرة



دعوة ولي أمر الطالب للحضور إلى المدرسة للتوقيع بالعلم على مخالفة الطالب والإجراءات المتخذة في حقه



توقيع تعهد خطي من قبل الطالب بالانضباط السلوكي وعدم تكرار المخالفة بالإضافة إلى الاعتذار عما بدر منه



ضبط الجهاز الذي يحتوي على مقاطع أو مواد تتعلق بالطلبة الذين وقع عليهم التنمر مع مصادرته



حسم عشر درجات من سلو ك الطالب مع إمكانية استعادتها إذا تم تحسين السلوكيات العدوانية التي تسببت بالتنمر



منع الطالب من متابعة الدراسة مدة أسبوع كامل ثم إحالته إلى وحدة الخدمات الإرشادية للتعامل مع الطالب



يحرم الطالب من الدراسة مدة شهر كامل في حالة تكرار التنمر مع نقله من المدرسة إذا كرر المخالفة مرة ثالثة



أرقام عالمية





250 مليون طفل يتعرضون للتنمر



أكثر من مليار طفل يدرسون حول العالم



34 % من الطلاب تعرضوا لمعاملة قاسية



8 % يتعرضون للبلطجة يوميا



مصادر المعلومات والأرقام