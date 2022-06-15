الشورى يطالب بتمكين قطاع الاتصالات في التوسع بمحطات الربط الدولي للإنترنت

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وتضمن قرار المجلس مطالبة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتحفيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية عبر حزم تحفيزية تمكن من تطوير مكونات البنية التحتية الرقمية كافة، داعيا الوزارة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة لدعم صناعة الحوسبة السحابية، وتطوير الحلول التي تسرع في نموها بما يدعم التقنيات الحديثة والناشئة.كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمراجعة مستوى خدمات الاتصالات في جميع المناطق النائية بشكلٍ دوري للتأكد من جودتها ولضمان توفير سرعات إنترنت عالية لجميع المستخدمين، وذلك من خلال صندوق الخدمة الشاملة.وقد اتخذ المجلس قراره بعد أن استعرضت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1442 / 1443هـ، قدمها رئيس اللجنة هزاع القحطاني.
مطالبات خلال جلسة الشورى:
- وضع خطة تنفيذية للأداء؛ لدعم المراكز الوطنية البيئية ومركز الأرصاد لتنفيذ مبادراتها.
- التحقق الميداني على السلع بما يضمن سلامة المنتجات وحماية صحة وسلامة المجتمع.
- تطوير ضوابط وآليات العمل على كود البناء السعودي للمباني السكنية.
- إعداد دراسة لقياس أثر البرامج التدريبية بمعهد الإدارة على أداء الموظفين بالتنسيق مع الجهات المستفيدة من البرامج التدريبية.
- إعداد استراتيجية إعلانية للتثقيف والتوعية، وتقوية الأمن السيبراني لنظم المعلومات والبيانات الخاصة بتعزيز الصحة النفسية.
- العناية بالبيئة البحرية في المناطق الساحلية لتزايد المناشط التجارية والترفيهية والمنتجعات الساحلية التي ستشملها المشاريع الكبرى.
- تنظيم الزراعة المحلية، وإخضاعها للرقابة؛ حفاظا على الصحة العامة وصحة البيئة.
- تشجيع الإبداع والتميز في مجالات العلوم والتقنية والبحث العلمي في المختبرات المدرسية بالتعليم العام في جميع مراحله.
- تكثيف الجهود في مواءمة إجراءات عمليات الاعتماد لتحقيق التكامل مع وزارة التعليم في نظام الفصول الدراسية الثلاثة.
- دراسة أسباب انخفاض مستوى أداء الطلبة في مؤشرات التعليم المحلية والدولية.
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