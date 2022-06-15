الشورى يطالب بتمكين قطاع الاتصالات في التوسع بمحطات الربط الدولي للإنترنت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس - عبر الاتصال المرئي - وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتمكين قطاع الاتصالات في التوسع بمحطات الربط الدولي للإنترنت؛ لضمان استمرارية وفاعلية الخدمات الرقمية وتعزيز مكانة المملكة لتكون مركزا رقميا رائدا إقليميا وعالميا.

وتضمن قرار المجلس مطالبة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتحفيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية عبر حزم تحفيزية تمكن من تطوير مكونات البنية التحتية الرقمية كافة، داعيا الوزارة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة لدعم صناعة الحوسبة السحابية، وتطوير الحلول التي تسرع في نموها بما يدعم التقنيات الحديثة والناشئة.

كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمراجعة مستوى خدمات الاتصالات في جميع المناطق النائية بشكلٍ دوري للتأكد من جودتها ولضمان توفير سرعات إنترنت عالية لجميع المستخدمين، وذلك من خلال صندوق الخدمة الشاملة.وقد اتخذ المجلس قراره بعد أن استعرضت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1442 / 1443هـ، قدمها رئيس اللجنة هزاع القحطاني.

مطالبات خلال جلسة الشورى:

