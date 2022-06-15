دور ضيافة أطفال لخدمة المصلين وزائري المسجد النبوي

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ووقع الاتفاقية وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية بوكالة المسجد النبوي الدكتور نبيل اللحيدان، ومن جانب الهيئة العامة للأوقاف نائب المحافظ لقطاع المصارف والبرامج التنموية عبدالرحمن العقيل.وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والهيئة العامة للأوقاف، وبمشاركة برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وضمن جهود وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في تقديم أرقى الخدمات للمصلين والزائرين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.
من جهة أخرى وقع وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية الدكتور نبيل اللحيدان، ممثلا لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اتفاقية مع الهيئة العامة للأوقاف لتنفيذ مشروع التنقل في المسجد النبوي، للتسهيل على زائري المسجد النبوي من كبار السن والمرضى التنقل داخل ساحات المسجد النبوي وعلى المخارج والمداخل المؤدية إليه.
ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة نائب المحافظ لقطاع المصارف والبرامج التنموية عبدالرحمن العقيل.
وتعمل هذه الاتفاقية على توفير 50 عربة قولف مجهزة بالهوية البصرية وأجهزة تتبع على العربات، وتخصيص 20 نقطة إركاب ومناطق للانتظار.
وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والهيئة العامة للأوقاف وبرنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وضمن جهود وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في تقديم أرقى الخدمات للمصلين والزائرين وبتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.
الاتفاقية تعمل على:
- إعداد تصور متكامل للمشروع يشمل مرحلة التأسيس والتشغيل لدور ضيافة الأطفال
- الإشراف الهندسي على الأعمال الإنشائية والفنية للمشروع
- التشغيل التجريبي له
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