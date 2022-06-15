شكرا لقرائتكم خبر أمانة العاصمة المقدسة تخصص 978 موظفا لمراقبة أسواق الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من خلال 978 عنصرا من كوادرها البشرية المتخصصة في الرقابة على الأسواق، أكملت أمانة العاصمة المقدسة تهيئة البلديات الفرعية بمكة المكرمة وتجهيزها بجميع احتياجاتها من العمالة والمعدات والآليات والفرق الميدانية، وذلك في جميع المجالات التي تتعلق بالنظافة وصحة البيئة ومتابعة الأسواق التجارية والمحال الغذائية.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي، أن هناك 13 بلدية في مكة المكرمة، إضافة إلى 3 بلديات مرتبطة، أصبحت بجميع إداراتها ومنسوبيها في جاهزية تامة، حيث بدأت في تنفيذ خطتها لموسم الحج، وقد بدأت فترة التكثيف في تنفيذ الخطة منذ الـ12 من الشهر الحالي، وتستمر لشهرين، في حين ستبدأ فترة الذروة بالنسبة لأعمال الأمانة منذ يوم 20 / 11 / 1443هـ وحتى 20 / 12 / 1443هـ، والتي سيتم عمل البلديات خلالها على مدار الـ24 ساعة بنظام الورديات.

وتقوم البلديات الفرعية بدور مهم خلال الموسم، حيث يتم عن طريقها إصدار رخص المباسط الموسمية ومتابعة أعمال الإحداثيات والتعديات ومتابعة مقاولي المشاريع لإنهاء جميع الأعمال قبل دخول الموسم، وكذلك مراقبة وتطبيق اللوائح والاشتراطات البلدية للمنشآت والمباسط الغذائية والتجارية، والوقوف على البلاغات والرقابة على الأنشطة النسائية، ورصد ومتابعة وملاحظة الظواهر السلبية والتنسيق مع غرف العمليات، وتقديم خدمات الرخص التجارية ومتابعه تطبيق التدابير الصحية الصادرة من الجهات المختصة، إضافة إلى المشاركة مع القطاعات الحكومية في اللجان الميدانية المشتركة، إلى غير ذلك من الأعمال المتعددة. وستشارك بلديات المنطقة المركزية في أعمال عدد من اللجان الميدانية المشكلة لمتابعة الباعة الجائلين والقضاء على الظواهر السلبية والأعمال الأخرى.

كوادر الأمانة في الحج

137 عنصرا للرقابة الصحية

174 عنصرا لرقابة الأسواق التجارية

17 عنصر مراقبة للأنشطة النسائية

650 عنصرا للمراقبة الغذائية والتشوه البصري