مسجد الخيف يستقبل الحجاج بعد إغلاق عامين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة باللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، اكتمال جاهزية مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، بعد عامين من إغلاقه بسبب جائحة كورونا ، حيث أكملت الوزارة جميع الاستعدادات اللازمة لتجهيزه بكل ما يحتاجه من متطلبات، ليؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بكل راحة واطمئنان وسط أجواء إيمانية. وشملت التجهيزات الانتهاء من أعمال الفرش والنظافة والتعقيم وصيانة التكييف والإنارة ودورات المياه التي تزيد على ألف دورة مياه، وتهيئة مقار لكونترات التوعية الإسلامية وكبائن الفتوى، وزيادة عدد الشاشات الالكترونية، وتكليف شركات الصيانة بالعمل على مدار الساعة للنظافة والصيانة، والمشرفين الميدانين على أعمال الصيانة. ويعد مسجد الخيف محل اهتمام وعناية خلفاء المسلمين على مر التاريخ، كما شهد في عهد الدولة السعودية أكبر توسعة في تاريخه، وذلك في عام 1407هـ. مسجد الخيف





تبلغ مساحته 23.500 م2



يتسع لـ25 ألف مصل



به أربع منارات



زود بجميع المستلزمات من إضاءة وتكييف وفرش



1000 دورة مياه و 3 آلاف صنبور للوضوء



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