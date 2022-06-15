شكرا لقرائتكم خبر تطبيق «المطوف» يسرع طلب خدمة التفويج للمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف بإشراف وزارة الحج والعمرة من خلال مشروع «التطويف المركزي» خلال موسم حج هذا العام 1443 هـ، تطبيق «المطوف» لتسهيل وسرعة طلب خدمة التفويج للمسجد الحرام لأداء طواف القدوم للحجاج من قبل شركات مطوفي الحجاج.

وأكد المشرف العام على المشروع الدكتور عثمان قزاز، في بيانه أمس، أن التطبيق يأتي كتجربة تقنية جديدة ضمن مشروع التطويف المركزي لأتمتة إجراءات طلب التفويج دعما لرؤية المملكة 2030 في مجال التحول الرقمي.

وأفاد بأن خدمات المشروع التي تنفذ للسنة الرابعة تتولى من خلال مراكز التطويف التي أنشئت حول المسجد الحرام، وعلى الطرق المؤدية إليه، العناية بشؤون تفويج الحجاج لطواف القدوم، وذلك لمنع التكدس في المسجد الحرام، وكذلك تعيين عدد من المطوفين لمرافقة مجموعات الحجاج وتطويفهم وتوعيتهم وإرشادهم قبل التوجه للمسجد الحرام، وذلك بالتأكد من ارتداء جميع الحجاج للأساور التي تحمل معلومات الحاج ومحل إقامته ومكتب الخدمة الميدانية التابع لها.

وأوضح قزاز أن المشروع يقوم عليه شباب مؤهلون جامعيا من ذوي التخصصات الشرعية، لافتا إلى أن هناك دورات تدريبية للمتقدمين للتوظيف، واستخراج «رخصة تطويف» موقتة بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والتخطيط المبكر لمواقع مراكز التطويف، بحيث تكون على طرق الحجاج المؤدية للمسجد الحرام. وتقام لقاءات تعريفية بالمشروع لأعضاء مكاتب الخدمات الميدانية بشركات الطوافة المشاركة في المشروع.

المشروع بدأ تقديم خدماته لشركات حجاج:

