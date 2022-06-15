شكرا لقرائتكم خبر البراعم يتعرفون على آداب دخول المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتعرف على آداب دخول المسجد الحرام استقبلت وكالة الشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية ممثلة بالإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية النسائية وعبر إدارة القاصدات الصغيرات، في صرح من صروح العلوم والمعارف بالرحاب الطاهرة وبين أروقة المسجد الحرام، وفدا من مركز شذى البراعم تتقدمهم مديرة المركز عبير الخطيب، ونجوى تركستاني.

وقالت مديرة إدارة القاصدات الصغيرات زهراء الأسمري إن آلية تنفيذ كادر الإدارة لاستقبال الأطفال تمت في مصلى 84 بالدور الأرضي، وذلك للتعرف بآداب دخول المسجد الحرام، إضافة إلى إلقاء بعض القصص التاريخية مثل: قصة بناء الكعبة المشرفة، ومن ثم التوجه إلى المطاف للتعرف على الآيات البينات عن كثب، وصولا إلى مصلى الركعتين بالبدروم للتعريف بقصة ماء زمزم المبارك، وانتهاء بالعودة إلى مصلى 84 لتوديع الأطفال وتوزيع الهدايا التذكارية لهم.

وأشارت إلى أن هذه المبادرات المجتمعية البناءة تأتي تنفيذا لتوجيهات تنص على ضرورة تجويد المنظومة التعليمية النسائية بالمسجد الحرام بما يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين.