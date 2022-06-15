البراعم يتعرفون على آداب دخول المسجد الحرام

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وقالت مديرة إدارة القاصدات الصغيرات زهراء الأسمري إن آلية تنفيذ كادر الإدارة لاستقبال الأطفال تمت في مصلى 84 بالدور الأرضي، وذلك للتعرف بآداب دخول المسجد الحرام، إضافة إلى إلقاء بعض القصص التاريخية مثل: قصة بناء الكعبة المشرفة، ومن ثم التوجه إلى المطاف للتعرف على الآيات البينات عن كثب، وصولا إلى مصلى الركعتين بالبدروم للتعريف بقصة ماء زمزم المبارك، وانتهاء بالعودة إلى مصلى 84 لتوديع الأطفال وتوزيع الهدايا التذكارية لهم.وأشارت إلى أن هذه المبادرات المجتمعية البناءة تأتي تنفيذا لتوجيهات تنص على ضرورة تجويد المنظومة التعليمية النسائية بالمسجد الحرام بما يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين.
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