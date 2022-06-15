ولي العهد يطمئن على صحة ولي عهد الكويت

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وعبر ولي عهد الكويت عن الشكر لولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا أمس، بولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اطمأن خلاله على صحته، راجيا له دوام العافية.وعبر ولي عهد الكويت عن الشكر لولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة.

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