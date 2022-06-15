خادم الحرمين يبعث رسالة لسلطان عمان

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وسلم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله العنزي، خلال استقبال وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية إلى أخيه سلطان عمان هيثم بن طارق، تتعلق بالتنسيق والتعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين.وسلم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله العنزي، خلال استقبال وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي.

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