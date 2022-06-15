قادة 2030 يستكشفون المنهج العلمي للفرضيات والحلول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استكشف «قادة 2030» للمملكة في الوحدة الدولية في CERN المنهج العلمي؛ الذي يتعامل مع التساؤلات وكيفية الاستجابة لها ذهنيا، والقدرة على حلها ووضع نماذج أولية للفرضيات واختبار مدى تأثيرها، حيث استأنف البرنامج التابع لمؤسسة «مسك» رحلة تطوير المهارات القيادية من خلال حضور الوحدة الدولية في برشلونة وجنيف، فيما تصدرت الرحلة محاور علمية وتبادل الخبرات في الابتكار والتحول والعلوم.

وسبق ذلك استئناف رحلتهم التنموية الإثرائية ضمن نطاق عالمي، تضمنت استكشاف أهم المناطق السياحية في برشلونة؛ كونها من المدن الأعلى سياحيا، فقد كونت لهم هذه التجربة فرصا لتقديم مقترحات وأفكار تسهم في إثراء أفكارهم لمشروع التخرج وتطوير السياحة في المملكة.

وكانت المؤسسة اختتمت أخيرا معسكر التخطيط الاستراتيجي الذي يمثل المحطة الأولى للجمعيات المشاركة في الدفعة الثانية لمسرعة المنظمات الشبابية غير الربحية، حيث قدم المعسكر فرصة للجمعيات الناضجة المشاركة لتسريع نموها وتوسعها ومضاعفة أثرها المجتمعي.

وانطلق البرنامج 29 مايو بعد تقدم 43 جمعية أهلية، وقبول 4 جمعيات،وهي: جمعية جسور الشبابية في منطقة مكة المكرمة، وجمعية بدار لتنمية الشباب بجازان، وجمعية أمن المعلومات «حماية» في منطقة الرياض، وجمعية واعد الشبابية في المنطقة الشرقية، التي شاركت في معسكر «التخطيط الاستراتيجي» المرحلة الأولى من مراحل البرنامج الذي يستمر 5 أشهر.

مسرعة المنظمات الشبابية

