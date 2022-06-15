شكرا لقرائتكم خبر تقدير قيمة النفقة من اختصاص القضاء وليس الصندوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى صندوق النفقة التابع لوزارة العدل أن يكون تقدير قيمة النفقة من اختصاص الصندوق، مؤكدا أنه من اختصاص القضاء، وأنها لا تصرف للمرأة فقط كما يشاع، بل يقدم الصندوق خدماته لجميع من يستحق النفقة سواء المرأة لأطفالها أو حاجة النفقة للوالدين من أبنائهم.

وأشار إلى أن الصندوق لا يستقبل الحالات المحتاجة فقط ، بل يقبل من لديه حكم نفقة ومستكمل للشروط ولا يعتد بالوضع المالي للأسرة أو للحاضنة، وأن الانتفاع من صندوق النفقة يشمل النفقة المستقبلية فقط لا النفقة الماضية. وبلغ عدد المستفيدين من خدمات صندوق النفقة في شهر مايو الماضي 8 آلاف.

وكان الصندوق حدد عدة خصائص لصرف النفقة، أولها أن الحد الأدنى للنفقة 1000 ريال للمستفيد الواحد، على أن تصرف أول نفقة خلال 5 أيام عمل من تاريخ قبول الطلب، وتصرف لمدة لا تزيد على 24 شهرا، ولمجلس الإدارة حق الاستثناء بأكثر من ذلك. وتتضمن الخصائص أن يصرف الصندوق النفقة المستقبلية دون النفقة الماضية، ولا يختص الصندوق بصرف النفقة المقدرة قبل تاريخ قبول الطلب.

كما حدد حالات صرف النفقة، أولها وصول المستفيد للحد الأقصى من مدة الاستفادة من خدمات الصندوق، وهي 24 شهرا، وكذلك وصول المستفيد للمدة المحددة للصرف والمرتبطة بتقديم القضية، إضافة إلى عدم تحديث بيانات المستفيد بشكل دوري، وتقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة، إلى جانب استلام مبلع النفقة من المنفق أو صدور قرار استقطاع، بالإضافة إلى ثبوت إعسار المنفق أو وفاته.

متطبات صرف النفقة:







الإقامة في المملكة



حساب بنكي



الهوية الوطنية للسعوديين



هوية مقيم لغير السعوديين



وكالة إذا كان مقدم الطلب وكيلا لمستفيد



صندوق النفقة: