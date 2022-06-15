شاهد.. أمبر هيرد تفاجئ الجميع في أحدث ظهور: «أحب جوني ديب من أعماق قلبي»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

أكدت الممثلة العالمية أمبر هيرد أنها مازالت تحب طليقها النجم العالمي جوني ديب.

أمبر حلت ضيفة في برنامج على قناة NBC، وبمجرد سؤالها عن جوني ديب قالت إنها تحبه، وكانت تحبه من أعماق قلبها، وفعلت كل شيء من أجل إنجاح علاقتهما، وكانت تتمنى عدم وصول الأمر بينهما إلى هذا الحد.

يذكر أن NBC News، أعلنت بث الحلقة الكاملة من الحوار مع هيرد فى برنامج “Today Savannah” يوم الجمعة المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذى أعلنت فيه منصة “Hulu” أمس، عن طرح فيلم وثائقي عن جوني ديب وأمبر هيرد تحت عنوان “من الحب إلى الكراهية” ترصد فيه بداية علاقتهما العاطفية وارتباطهما إلى الكراهية ووصول خلافاتهما، ويستعرض الفيلم كيف تحولت علاقة جونى وهيرد من الحب إلى الدمار النفسي لهما.