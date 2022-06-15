الطب البديل يوضح طرق التأكد من ترخيص مقدم الخدمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
حدد المركز الوطني للطب البديل والتكميلي آلية التأكد من وجود ترخيص لمقدم الخدمة أو ترخيص منشأة الطب البديل والتكميلي.
وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أنه يمكن التأكد من وجود ترخيص لمقدم الخدمة من خلال التالي:
أولاً: بالنسبة للممارس يتم ذلك من خلال إبراز رخصة مزاولة المهنة لمقدم الخدمة”.
ثانياً: بالنسبة للمنشأة يمكن التأكد من حصول المنشأة على ترخيص من قبل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.
ثالثا: من خلال الاستفسارات العامة وقنوات التواصل المعتمدة.
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